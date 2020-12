Alonso in Abu Dhabi terug in Renault uit 2005

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De blauw-gele RB25 stond tentoongesteld in een museum met klassieke Renaults. Het team heeft de bolide, die in 2006 voor het laatst werd gebruikt voor een demo, weer helemaal opgeknapt. Ook de V10-motor is volledig gereviseerd. Alonso kan zodoende de komende dagen weer voluit gaan in zijn oude auto. De 39-jarige Spanjaard maakt komend jaar zijn rentree in de Formule 1, bij Alpine. Alonso testte de afgelopen weken al een paar keer in oude bolides van Renault.