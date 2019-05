Alonso stopt na Le Mans met langeafstandsraces

Video Kijkcijfer­re­cord voor Ajax: 4,1 miljoen kijkers

10:05 De halve finale tussen Tottenham Hotspur en Ajax trok gisteravond liefst 4,1 miljoen kijkers. Dat aantal doet het oude record voor best bekeken wedstrijd van een Nederlandse club verbleken. Bij de halve finale tussen PSV en AC Milan in 2005 schakelden 3,8 miljoen Nederlanders in.