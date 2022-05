Alonso valt door tijdstraffen buiten de punten in Miami

Topweekein­de voor Denekampse renner Jelle Johannink

Een zege zat er niet in, maar toch was het afgelopen weekeinde een prima weekeinde voor Jelle Johannink. Na zijn beste klassering als clubrenner in de Ronde van Overijssel volgde zondag een vierde plaats in de Ton Dolmans Trofee. Na afloop werd de Denekamper gehuldigd als beste clurenner in de topcompetitie.

8 mei