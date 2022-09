AlphaTauri wijst beschuldigingen over hulp aan Verstappen af: ‘Onacceptabel, onjuist en respectloos’

AlphaTauri is het zusterteam van Red Bull. Beide renstallen hebben dezelfde eigenaar, maar opereren zelfstandig. Volgens complotdenkers kreeg Red Bull in Zandvoort echter hulp van AlphaTauri.

,,Het is heel teleurstellend om het taalgebruik en opmerkingen te horen over ons team en over Hannah Schmitz, het hoofd strategie van Red Bull Racing. Zulk haatgedrag kan niet worden getolereerd”, schrijft AlphaTauri. ,Het is onacceptabel, onjuist en respectloos om zowel Hannah als het team te beschuldigen van vals spel. We hebben altijd compleet onafhankelijk geopereerd, op een eerlijke manier, met respect en sportiviteit.”