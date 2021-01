Als de analist Verbeek verdwijnt, komt de trainer Verbeek terug: het format blijft gelukkig overeind

Het is een prachtige sollicitatiebrief geworden. Een beetje vrij vertaald komt het erop neer dat Gertjan er klaar voor is, dat Gertjan PEC altijd een schitterende club heeft gevonden en dat de voorzitter in zijn ogen al jaren geweldig werk doet. Ik kan me zo voorstellen dat de voorzitter, die qua ijdelheid wel iets weg heeft van een voormalige luchtkastelenbouwer hier in de regio, zoiets graag hoort. Dat hij ook nog eens in de buurt woont, is mooi meegenomen. Vanuit Dalfsen kun je zo op de fiets.