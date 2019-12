‘Als FC Twente verliest hebben ze een probleem en komt de druk er vol op’

Ballen VerstandENSCHEDE - In een nieuwe aflevering van De Ballen Verstand kijken clubwatchers Leon ten Voorde en Fardau Wagenaar vooruit op de komende speelronde in de eredivisie. Wat kunnen we verwachten van FC Twente en Heracles in de laatste wedstrijd voor de winterstop?

FC Twente zit na nederlagen tegen Ajax, Vitesse en Go Ahead Eagles niet in een lekkere fase. De wedstrijd tegen RKC is dus bepalend voor het humeur in de winterstop. “Stel je wint en AZ doet z'n ding, dan heb je 22 punten en ben je over Sparta heengegaan”, benoemt Leon het positieve scenario van dit weekend.

“Dan is er ‘tussen haakjes’ niks aan de hand. Verlies je, dan hebben ze een probleem hier en komt de druk van de clubs die onder je staan er vol op.”

Moet de clubleiding bij een verlies ingrijpen vraagt Fardau aan Leon: “Dat weet ik niet, maar ze moeten misschien wel kijken naar de samenstelling van de technische staf. Garcia kan wel wat steun gebruiken, het is allemaal erg onervaren.”

Over Heracles is deze week weinig te vertellen Fardau duidelijk. De Almeloërs wonnen moeiteloos in de beker en staan er goed voor zo vlak voor de winterstop. “Dat is een groot compliment en ook jammer, want daardoor sta je altijd in de schaduw.”

De tirade van Verbeek

Dan was er nog de tirade van Gertjan Verbeek richting alles rondom FC Twente, waar hij trainer was in het rampseizoen 2017/2018. Leon denkt er het zijne van: “Ik dacht bij elke zin: wat ben je ook een sneu figuur. Misschien moet je wat vaker in de spiegel kijken. Niet om je haar te doen, maar vanwege zelfreflectie.”