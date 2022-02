‘Als FC Twente zondag wint van Ajax, komt dat echt niet door de affaire rond Overmars’

FC Trias is de trotse koploper, maar zonder de druk van het moeten

WINTERSWIJK - FC Trias begint aan het kalenderjaar als koploper van de derde klasse B en dat verrast ook nieuwkomer Justin de Zwart, die overkwam van FC Winterswijk. Het had weinig gescheeld of de verdediger had de schoenen aan de wilgen gehangen.

