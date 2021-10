Als het om een natte Parijs-Roubaix gaat, zijn we een stelletje sadisten

En toen, na al die jaren van droogte, na al die jaren blauwe luchten, na al die jaren van lentebriesjes en de zomer zachtjes fluisterend in de verte, na al die jaren van stof op de stenen en na al die jaren in het oog van de orkaan, viel de hemel uit de lucht.

Het gaat gebeuren, voor het eerst in twintig jaar. Welke weersvoorspelling je ook aanhoudt, ze zeggen allemaal hetzelfde. Het zal regenen in Roubaix in het enige weekend dat de lelijkste stad van Frankrijk voor de buitenwereld bestaat: het weekend van Parijs-Roubaix.

Heel, heel misschien komen de vrouwen zaterdag nog weg met een paar buitjes, maar zondagochtend gaat het zo hard hozen dat de kasseistroken zullen veranderen in modderbaden. Ze zullen rondrijden als orks en aardmannetjes, in een bruine trui, een bruine broek en bruine sokken. Parijs-Roubaix: half wegkoers, half veldrit.

Een natte Roubaix: het is zo lang geleden dat geen renner uit het huidige peloton het nog heeft meegemaakt. Het is een soort Elfstedentocht geworden: iets van heel, heel lang geleden. Uit de tijd dat de renners op fietsen met houten banden tussen de mammoeten op het Carrefour de l’Arbre moesten slalommen. Het heeft iets magisch, iets episch, iets heroïsch, iets om handenwrijvend naar uit te kijken. Dat wil zeggen: zolang je niet zelf op de fiets zit.

Als ik zelf renner was, dan zou ik zeven kleuren schijten bij het idee alleen al. Ik zou ’s nachts gillend wakker worden van het weerbericht. Nat én storm in de rug: dat wordt dokkeren op warp speed. Eén foutje en je ligt in meer stukken dan een Tiroler puzzel. Het moment dat je met vijfenzestig per uur de stenen van het Bos van Wallers raakt, wordt door veel renners al genoemd als een van de engste momenten van het jaar – als de kasseien nat liggen is het alsof je met de fiets een glijbaan op wordt gekatapulteerd.

Parijs-Roubaix in de regen is een anachronisme, een wedstrijd uit de Middeleeuwen die per ongeluk in de 21ste eeuw terecht is gekomen. Het is geen koers, maar een overlevingstocht. Tussen Parijs en Roubaix passeren ze door het verleden. Als je valt, zit je met je sleutelbeenbreuk voor eeuwig vast in 1621.

Laten we wel wezen: het is volkomen onverantwoord. We roepen van alles (terecht) over het gebrek aan veiligheid in wielerkoersen, maar voor een natte Roubaix zijn we zo hypocriet dat we een uitzondering maken. We trekken onze meest afgeragde joggingbroek aan en verkneukelen ons bij elke bemodderde vijfsterrenstrook. Hoe smeriger en verrotter de renners, hoe beter. En als het groepje overlevenden het Carrefour de l’Arbre op rijdt, verkleumd tot op het bot, als de drenkelingen in de laatste reddingsboot van de Titanic, zetten wij de verwarming nog een graadje hoger.

Stelletje sadisten die we zijn.

