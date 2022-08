‘Als je 6 á 7 miljoen voor Zerrouki krijgt heb je het goed gedaan & basisplaats Vejinović was grote gok’

De Ballen VerstandENSCHEDE - De kop is eraf. Het nieuwe voetbalseizoen in Nederland is begonnen. Heracles Almelo begon vrijdagavond met een prachtige zege op ADO Den Haag (4-0). FC Twente pakte in de blessuretijd de volle buit tegen NEC in Nijmegen (0-1). En dus zijn de heren van De Ballen Verstand goed gemutst. „Ik kan me een openingsweekend met overwinning voor Twente én Heracles niet herinneren.”

Het voetbalweekend begon feestelijk in Almelo. Heracles swingde voor rust naar een 4-0 voorsprong tegen ADO Den Haag. Samuel Armenteros scoorde twee keer en maakte een fitte indruk. „Het is nu écht terug in Almelo", zegt host Frank Bussink. Ralph Blijlevens vult Frank aan, maar tempert de boel ook een beetje. „Hij is goed begonnen", aldus de Heracles-watcher.

Eén van de hoogtepunten vrijdagavond was de vrije bal van Marko Vejinović. Ralph vond het opvallend dat de middenvelder in de basis begon. „Hij speelde slechts een half uurtje in de voorbereiding", vertelt Ralph. „Dat Lammers dus begon met Vejinović was een grote gok. Maar de winnende trainer heeft altijd gelijk.”

Rouleren in Nijmegen

Wat dat betreft mocht Ron Jans zondagmiddag ook niet klagen, vindt Leon ten Voorde. De Twente-watcher snapt dat er gerouleerd moet worden, maar een compleet andere voorhoede is vreemd. „Twente begon met drie aanvallers die nog nooit samen hadden gespeeld", vertelt Leon. Hij vindt ook het feit dat Ricky van Wolfswinkel op de bank begon vreemd. „Hij is wel je aanvalsleider.”

Quote Als je Zerrouki voor 6,5 á 7 miljoen kunt verkopen, dan heb je het als FC Twente gewoon heel goed gedaan Leon ten Voorde, FC Twente-watcher

Het ging dit weekend ook veel over Ramiz Zerrouki en de belangstelling van Feyenoord in de middenvelder van FC Twente. Volgens Leon was de uitleg van Jan Streuer voor de camera's van ESPN wel duidelijk. Toch wordt een transfer van Zerrouki naar Rotterdam niet uitgesloten. „Als je Zerrouki voor 6,5 á 7 miljoen kunt verkopen, dan heb je het als FC Twente gewoon heel goed gedaan", zegt Leon.

Ten Hag of Kuyt?

Wie het afgelopen weekend niet zo goed heeft gedaan, is Erik ten Hag. Hij had zijn debuut bij Manchester United ongetwijfeld anders voorgesteld. De nederlaag tegen Brighton (1-2) levert Ten Hag bakken kritiek op in de Engelse pers. „Wat dat betreft mogen Jans en Lammers niet klagen met ons", grapt Leon. En Kuyt ook niet, vult Ralph aan. De vraagt rijst dan ook direct wie er eerder op de wip zit, Ten Hag of Kuyt...

Voetbalverslaggevers Leon ten Voorde en Ralph Blijlevens bespreken samen met host Frank Bussink de prestaties van en laatste ontwikkelingen bij FC Twente en Heracles. Heb je vragen over FC Twente of Heracles? Mail ze dan naar podcast@tubantia.nl en wellicht krijg je in de volgende aflevering antwoord.