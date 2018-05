Als je bij 40 km/u over het asfalt glijdt...

Met 40 km/u over het asfalt

Had ik mijn Giro-proloog maar op de hometrainer gedaan, verzucht Jack Haig bij een foto van zijn toegetakelde lichaam. ,,Een stuk makkelijker om overeind te blijven." Haig ging tijdens de door Tom Dumoulin gewonnen tijdrit hard onderuit en eindigde als voorlaatste. Dit is het resultaat als je bij ruim 40 kilometer per uur over het asfalt glijdt...