‘Als je Hölscher rijk maakt, dan kun je het voetbal ook redden’

Sinds die avond weet ik hoe een spijkerbroek zich voelt na een behandeling in de centrifuge. Alsof het allemaal heel normaal was, vlogen de tonnen over tafel. Jansen eiste een miljoen euro van de club, want hij had er toch maar mooi voor gezorgd dat Tim Hölscher een paar keer zijn contract had verlengd. En niet te vergeten: hij had Kamohelo Mokotjo bijgestaan toen die van PEC Zwolle naar FC Twente was verhuisd.