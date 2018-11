Als poulewinst zeker is, zegt Messi: ‘Klus geklaard’

Door Maarten Wijffels



Iedereen die deze zomer een passe-partout kocht voor de CL-duels van PSV, kan spreken van een geslaagde investering. Ook de derde thuiswedstrijd tegen een internationale topploeg wordt een happening, want ‘hij’ is erbij. En ‘hij’ gaat ook nog vanaf de aftrap meespelen. Terwijl je geneigd bent te denken: waarom zou-ie eigenlijk?



Lionel Messi (31) is net weer fit na een armblessure die hem weken buitenspel zette en FC Barcelona is al zeker van Champions League-voetbal na de winterstop. De Hollandse kou zou hij vanavond gerust kunnen mijden. Net als vinnige duels met pak ’m Jorrit Hendrix of Pablo Rosario.