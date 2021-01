Alsnog EK sprint voor Enschedese Ter Mors

Rus wint wel dubbelspel in Abu Dhabi

8 januari Arantxa Rus heeft haar eerste partij in het dubbelspel van 2021 gewonnen. De 30-jarige Westlandse was in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Abu Dhabi samen met de Sloveense Tamara Zidansek in twee sets te sterk voor de Georgische Oksana Kalashnikova en de Amerikaanse Sabrina Santamaria: 6-4 en 6-1.