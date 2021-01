Alternatieve competities voor het handbal in de maak

Als gevolg van de verlengde lockdown blijkt het volgens het bondsbestuur van het handbalverbond dat het niet mogelijk is om de competities in de huidige vorm uit te spelen. Hierdoor zal, zoals reglementair is vastgelegd, de promotie-/degradatieregeling vervallen voor alle niveaus.

Zodra het kan, wordt een alternatieve competitie georganiseerd voor verenigingen in een handbalvorm naar keuze; beach, veld en/of zaal. Deze competities zullen op zijn vroegst in het weekeinde van 10-11 april aanvangen.

Na overleg met het TopsportPlatform is besloten ook de reguliere competities voor de vrouwen en mannen in de eredivisie te laten vervallen. Dat geldt in deze regio voor het Bornse Borhave en DSVD uit Deurningen. Wel is er de intentie om met de mannenteams die uitkomen in de HandbalNL League de competitie uit te spelen met een Nederlands kampioen als eindresultaat.