Altijd gedoe om salaris: ‘Ah, dan verdien ik twintig keer zoveel als jij’

Samenvatting Liverpool is de weg kwijt op Anfield en verliest ook van Brighton

3 februari Liverpool leed twee weken geleden tegen Burnley de eerste thuisnederlaag in de Premier League in vier jaar tijd, na 68 duels op rij ongeslagen te zijn gebleven. Wie had gedacht dat het weer vier jaar zou duren voordat de ‘Reds’ op Anfield zouden struikelen kwam bedrogen uit: vanavond was ook Brighton & Hove Albion met 0-1 te sterk.