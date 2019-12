‘Altijd over die rug, laat mij gewoon’

Ver weg van alle aandacht is er niets anders dan het krakende ijs, ploeggenoot Douwe de Vries en een zoemende drone in zijn kielzog. Op 1173 meter hoogte geeft het bord langs de baan een temperatuur van -1 aan, maar de lucht is strakblauw en de zon schijnt. Na de training, op de weg terug naar het hotel, stopt Sven Kramer even. Hij zet zijn racefiets aan de kant, pakt zijn mobiel en maakt een kort filmpje van de in de ochtendzon blinkende ijsbaan. Even lijkt het leven, het schaatsen zorgeloos.