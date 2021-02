Alvarado bij gladde veldrit in Brussel te sterk voor Betsema en Bakker

Samenvatting De Ligt verliest in Napels met Juventus belangrijk duel in titel­strijd

6:59 Matthijs de Ligt heeft met Juventus dure punten verspeeld in de titelrace in de Serie A. Napoli won de topper in het Stadio Diego Armando Maradona met 1-0, dankzij een doelpunt van aanvoerder Lorenzo Insigne. Juventus, de kampioen van de laatste negen seizoenen, houdt een achterstand van zeven punten op koploper AC Milan.