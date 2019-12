Amateurs Abingdon Town verlaten complex al in de rust na flinke achterstand

Abingdon United - Abingdon Town, een derby in het nabij Oxford gelegen Abingdon, eindigde gisteren curieus. Abingdon Town gaf op het veld van Northcourt Road al na 45 minuten op bij een achterstand van 8-0. ‘Town’ boekte dit seizoen pas twee overwinningen en ook tegen stadgenoot United was het al snel duidelijk - het stond binnen een kwartier 4-0 - dat zege nummer drie er in 2019 niet meer zou komen. Gedesillusioneerd haakte de ploeg in de rust af. Ze lieten zelfs hun tenues in de kleedkamer hangen en vertrokken zonder opgaaf van reden.



Er wordt nog onderzocht wat de gevolgen zijn voor de opgevers van Abingdon Town. ,,In dertig jaar voetbal heb ik dit nog nooit meegemaakt‘’, zei United-secretaris John Blackmore.