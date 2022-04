Amateurvoetbal (zaterdag): duel in Rijssen gestaakt, zevenklapper Blauw Wit’66 en Rigtersbleek scoort tien(!) keer

Derde divisie

Excelsior’31 – VVOG 2-1 (0-1). Lücke 0-1, Ezafzafi 1-1, Seppenwoolde 2-1.

Excelsior’31 sprokkelde dinsdag diep in blessuretijd een puntje bij nummer drie Sportlust’46 en moest ook nu weer vol aan de bak. De Rijssense nummer drie trof dit keer een tegenstander van een iets minder kaliber en won nipt.

In een aantrekkelijk begin golfde het spel op en neer. Excelsior had pech bij de 0-1. Doelman Anthony van Zaltbommel tikte de bal op de paal en VVOG was alert bij de rebound. Excelsior schakelde daarna een tandje bij. Hakim Ezafzafi zette Givan Werkhoven vrij voor de doelman. Het schot van de spits draaide op de paal. Excelsior bleef druk houden en kreeg grote kansen. Werkhoven was er opnieuw een paar keer dichtbij en ook Sander Thomas, die dit keer in de basis startte, had moeten scoren. Na ruim een uur was het raak voor de thuisploeg. Ezafzafi mikte een afvallende bal met veel precisie in de kruising. Het was daarna invaller Simon Seppenwoolde die de winnende maakte. Excelsior bleef ook daarna het betere van het spel houden en trok de winst over de streep.

Excelsior’31: Van Zaltbommel, Van Beek (60. Davina), Ten Have, Schmidt, Zwiers, Reinders, Veltkamp (60. Penterman), Ezafzafi (84. M. Gerritsen Mulkes), Thomas (60. Seppenwoolde), Leemhuis, Werkhoven.