Amerika is weer klaar voor de Formule 1: ‘Je ziet de sport hier groeien’

Door Arjan Schouten



Kreeg Max Verstappen in Austin opeens tips van NBA-vedette Chris Bosh. Niet over hoe hij in moet sturen bovenaan de helling van Circuit of The Americas. Nee, alle coureurs namen in de paddock tien vrije worpen. Onderdeel van een nieuwe samenwerking tussen Formule 1 en de NBA, om de 75ste verjaardag van de basketbalcompetitie te vieren. En o ja, ook Shaquille O’Neal wipt nog even langs, met zijn nieuwe dj-project.