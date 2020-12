Amerikaanse investeerder pompt 200 miljoen in Formule 1-team McLaren

,,Deze investering komt op een cruciaal moment”, zegt teambaas Zak Brown. ,,MSP Sports Capital is in de eerste plaats een sportinvesteerder. Deze mensen kennen de markt, ze hebben veel ervaring en al veel successen geboekt in de sportwereld. Ze worden zowel partner als aandeelhouder. Deze nieuwe investering ondersteunt ons plan om McLaren terug te brengen in de strijd om overwinningen en wereldtitels in de Formule 1 en de IndyCar.”

De Amerikanen nemen in eerste instantie 15 procent van de aandelen in handen. Het is de bedoeling dat dit aandelenpakket in de komende twee jaar wordt uitgebreid tot maximaal 33 procent. De waarde van McLaren bedraagt dan 560 miljoen pond, omgerekend ruim 610 miljoen euro.

De Britse renstal heeft na een aantal teleurstellende jaren in de Formule 1 weer de weg omhoog gevonden. McLaren eindigde vorig jaar als vierde in het WK voor constructeurs. In de slotrace van dit seizoen strijdt de renstal met Racing Point en Renault om de derde plek achter Mercedes en Red Bull. De McLaren-coureurs Carlos Sainz en Lando Norris reden vooralsnog 184 punten bij elkaar. Racing Point heeft 194 punten, Renault 172. Sainz stapt na dit jaar over naar Ferrari, Daniel Ricciardo neemt zijn plek over bij McLaren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.