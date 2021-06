Amerikaanse kogelstoter Crouser verbetert 31 jaar oude wereldrecord: ‘Het was geen perfecte worp’

De 28-jarige Crouser had in januari al het wereldrecord indoor van Barnes afgepakt door tijdens een wedstrijd in Arkansas tot 22,82 meter te komen. ,,Het moment dat de kogel mijn hand verliet wist ik dat het goed was”, zei Crouser. ,,Maar het was geen perfecte worp.”



De olympisch kampioen zei dat hij sinds 2017 wist dat het mogelijk was om het record van Barnes te breken. ,,Ik wilde dit wereldrecord al zo lang, het voelt alsof ik van een last ben bevrijd. Ik wist dat de kracht er was, ik moest die alleen nog vertalen naar de kogel. Om het eindelijk te doen is heel speciaal.”