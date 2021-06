Amerikaanse kogelstoter Ryan Crouser verbetert 31 jaar oude wereldrecord

Rotterdam is laatste kans voor Markelose springrui­ter Willem Greve voor olympisch ticket

18 juni Willem Greve is opgenomen in de Nederlandse ploeg die meedoet aan het CHIO in Rotterdam. Voor de springruiter uit Markelo de wedstrijd om zich kandidaat te stellen voor de Olympische Spelen van Tokio. Jeroen Dubbeldam ontbreekt in Rotterdam.