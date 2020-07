Amerikaanse tennisbond blijft ervan overtuigd: US Open gaat door

Voorafgaand aan de US Open vindt op hetzelfde complex ook het gecombineerde voorbereidingstoernooi voor mannen en vrouwen plaats dat normaal in Cincinnati is. ,,We gaan door met onze voorbereidingen op de US Open”, meldde de organiserende tennisbond USTA. ,,We zijn ervan overtuigd dat we de gezondheid en veiligheid kunnen garanderen van iedereen die bij beide toernooien betrokken is.”