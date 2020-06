Amerikaanse tennisfederatie zet licht op groen voor US Open

Mocht Cuomo de Amerikaanse tennisfederatie volgen dan wordt de US Open vanaf eind augustus afgewekrt zonder kwalificatietoernooi. Het Grand Slam-toernooi op het Billie Jean King National Tennis Center sluit dan precies aan op het toernooi van Cincinnati. Veel (top)spelers, onder wie Rafael Nadal, Novak Djokovic en Nick Kyrgios, hebben al hun twijfels geuit of de US Open moet doorgaan en zo ja, of ze dan meedoen.