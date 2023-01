Amerikaanse tennishoop Coco Gauff in tranen na uitschakeling: ‘Deze nederlaag is moeilijk te verteren’

De Amerikaanse Coco Gauff hield het niet droog na haar uitschakeling in de vierde ronde van de Australian Open. De 18-jarige nummer 7 van de plaatsingslijst verloor in twee sets van de Letse Jelena Ostapenko (5-7 3-6) en was na afloop ontroostbaar.

,,Deze nederlaag is moeilijk te verteren, want ik voelde me zo goed dit toernooi”, vertelde Gauff, die al eens de finale haalde van Roland Garros, met de tranen in haar ogen. ,,Ik heb het gevoel dat ik een betere speelster ben geworden, maar als je tegenover iemand staat als Jelena die zo goed speelde, dan is het alsof je er niets van kunt. Het is frustrerend”.

De 25-jarige Ostapenko had vanaf het begin van de partij de controle. De Letse, die in 2017 Roland Garros won, sloeg 30 winners en wist Gauff drie keer te breken. ,,Ik wist dat zij in vorm was, maar ik had niks te verliezen”, zei Ostapenko na haar zege. ,,Ik ben er ingegaan met de instelling om te vechten voor elk punt en heb agressief gespeeld. Ik sloeg daardoor ook wel heel wat ballen mis, maar de manier waarop ik speelde betaalde zich wel uit.”

Ostapenko gaf aan dat ze na haar zege in het grandslamtoernooi van Parijs, inmiddels meer dan vijf jaar geleden, moeite had met haar nieuwe status. ,,Ik was ineens heel populair in mijn land, iedereen verwacht dat je elk toernooi wint. Geweldig allemaal, maar het kostte me wel tijd om daar aan te wennen”, zei de Letse, die het in de kwartfinales opneemt tegen Elena Rybakina uit Kazachstan, die verrassend de Poolse topfavoriete en nummer 1 van de wereld Iga Swiatek uitschakelde.

Jessica Pegula De Amerikaanse Jessica Pegula plaatste eenvoudig voor de kwartfinales. De nummer 3 van de plaatsingslijst kwam geen moment echt in de problemen tegen de Tsjechische Barbora Krejcikova en rekende in twee sets af met haar tegenstander: 7-5 6-2. De 28-jarige Pegula bereikte al voor de derde keer op rij de kwartfinales van het grandslamtoernooi in Melbourne. Ze is in haar carrière ook nooit verder gekomen dan de laatste acht in een grand slam, maar geldt nu in de Australian Open als de grootste kanshebber op de titel na de uitschakeling van de Poolse Iga Swiatek en de Tunesische Ons Jabeur, respectievelijk de nummers 1 en 2 van de wereld. Australian Open

