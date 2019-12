Amerikaanse voetbalsters trouwen na topjaar in Miami

De Zwaan niet ontgoo­cheld: ‘Ik heb toch mooi de laatste 16 gehaald’

28 december Een paar minuten na de laatste pijl in zijn achtste finale tegen Peter Wright was aan Jeffrey de Zwaan niet echt te zien dat hij op een dramatische manier had verloren. ,,Natuurlijk is het jammer, maar ik kijk toch vooral tevreden terug op dit WK.”