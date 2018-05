Amerikaanse wielrenster Guarnier wint Tour de Yorkshire

Drie kansheb­bers; wie wordt de eerste kampioen van de regio?

13:51 ENSCHEDE – De kans is groot dat er zondag ergens in de regio feestgedruis losbarst. Drie amateurteams kunnen namelijk de titel veiligstellen. Alle drie vierdeklassers toevallig. In de vierde klasse A kan Sportlust Glanerbrug kampioen worden, terwijl Reünie in 4C de titel kan pakken. Voor WVV’34 geldt hetzelfde in de vierde klasse B. Het zal er om spannen wie de eerste kampioen wordt, aangezien alle drie duels om 14.00 uur beginnen.