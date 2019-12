Amicitia uit Vriezenveen wil punten pakken na moeizame start

Een flinke nederlaag tegen Unitas en een schlemielig verlies tegen ASVD. Dat zijn de resultaten tot nu toe voor Amicitia in de zaalcompetitie. "Zaterdag hadden we een mindere dag. We hebben onszelf tekortgedaan door te weinig te scoren. Tegen Unitas, dat vorig seizoen nog in de hoofdklasse speelde, hadden we niks te verliezen. Elk punt zou meegenomen zijn. Ik ervaar dat zelf niet zo, maar misschien komt er in zo'n wedstrijd waar we de punten moeten pakken toch wat meer druk bij", zegt aanvoerder David Sluijer (23).



Amicitia degradeerde vorig seizoen naar de eerste klasse van de veldcompetitie. Daardoor speelt het team daar dit seizoen een klasse lager dan in de zaal (de overgangsklasse). Even omschakelen dus, al is spelen in de eerste klasse volgens Sluijer niet per se makkelijker. "Het niveau van de tegenstanders is gemiddeld lager. Maar doordat sommige teams eigenlijk niet goed genoeg zijn voor de eerste klasse, spelen ze anders: meer fysiek en minder doordacht. Dat maakt het dat het soms lastige wedstrijden zijn. In de overgangsklasse weet je wat je van de tegenstanders kunt verwachten."