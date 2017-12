Amrabat inzetbaar tegen Napoli, nog onduidelijkheid over blessure El Ahmadi

Amrabat kwam zaterdag in het gewonnen thuisduel met Vitesse (1-0) in botsing met doelman Brad Jones en hield daar een pijnlijke enkel aan over. ,,Hij heeft vandaag uitgelopen en het gaat goed met hem dus de verwachting is dat hij woensdag kan spelen", aldus trainer Giovanni van Bronckhorst.

El Ahmadi moest in dezelfde wedstrijd met een op het oog zware knieblessure naar de kant. Voor de Marokkaanse international komt Napoli te vroeg maar de medische staf hoopt hem klaar te stomen voor de wedstrijd tegen FC Utrecht van komende zondag. Van Bronckhorst: ,,Het gaat redelijk met Karim, we zijn nog aan het onderzoeken wat er is. We hopen daar snel meer duidelijkheid over te geven."