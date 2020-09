Amstel Gold Race gaat niet door vanwege coronamaatregelen

De Amstel Gold Race gaat dit jaar niet door. Na het aanscherpen van de coronamaatregelen concluderen bestuurders van de betrokken gemeentes in Limburg en de Veiligheidsregio Zuid-Limburg dat het houden van de wielerkoers uit de WorldTour niet haalbaar is. De enige Nederlandse wielerklassieker zou over anderhalve week verreden worden.

Het kabinet presenteerde maandag de verscherpte maatregelen. Daarin staat onder meer dat publiek bij sportevenementen de komende drie weken niet welkom is. Gisteren bleek al dat dit ook gevolgen heeft voor de wielerwereld, toen de twee etappes in de Binck Bank Tour op Nederlandse bodem werden geschrapt.

De Amstel Gold Race stond aanvankelijk op het programma voor 19 april, maar besloten werd de koers door de Limburgse heuvels uit te stellen naar 11 oktober. Nu blijkt dat ook die datum niet haalbaar is, waardoor de volgende editie pas in 2021 zal plaatsvinden.

Geëmotioneerde Van Vliet: Dit komt hard aan

Bij koersdirecteur Leo van Vliet kwam het nieuws hard binnen. ,,We moesten in de loop van maandag nog stukken inleveren en toen hoorden we dat we voor 95 procent rond waren”, zei hij geëmotioneerd bij NPO2. ,,Dus deze klap komt wel hard aan.”

,,Tussen begrip hebben en het heel vervelend vinden zit een groot verschil. We leven in een vreemde tijd, maar we waren heel hoopvol. Maar als de overheid zegt dat het kan, dan houdt het op.”

Vorig jaar werd de Amstel Gold Race een Nederlands feestje met een sensationele zege van Mathieu van der Poel. ,,Het is wel luguber, dat we vorig jaar de mooiste editie hadden en dit jaar helemaal niets”, stamelt Van Vliet, die niet bang is voor de financiële gevolgen. ,,Gelukkig zijn onze sponsors trouw en is de volgende editie al over een half jaar. Maar laten we hopen dat er dan een vaccin is.”

De Amstel Gold Race bestaat sinds 1966, toen de Fransman Jean Stablinski zich liet kronen tot eerste winnaar. Sindsdien werd de heuvelklassieker ieder jaar verreden.