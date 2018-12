Amstel Gold Race verlegt start naar Vrijthof

Boca verliest hoger beroep: Superclásico-finale wordt ‘gewoon’ gespeeld

7:52 Boca Juniors krijgt definitief niet de Copa Libertadores toegewezen zonder de finale van het toernooi te spelen tegen River Plate. De Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol heeft het verzoek van de Argentijnse club ook in beroep afgewezen. De uitspraak houdt in dat de twee aartsrivalen uit Buenos Aires zondag in Madrid om het Zuid-Amerikaanse kampioenschap spelen.