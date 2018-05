Iniesta op weg naar Vissel Kobe in Japan

Het seizoen 2017-2018 is nog niet eens afgelopen, maar de voetbalwereld kijkt al volop naar het nieuwe seizoen. In onze TransferTalk houden we komende zomer alle geruchten en voltooide transfers bij.

Iniesta naar Japan

Nieuw is het gerucht niet, maar het heeft er alle schijn van dat Andrés Iniesta zijn voetbalcarrière vervolgt in Japan. Spaanse media melden dat de middenvelder woensdag is vertrokken om een contract te tekenen bij Vissel Kobe. Hij zou donderdag al gepresenteerd worden.

Iniesta speelde zondag zijn laatste wedstrijd voor FC Barcelona. De begenadigde middenvelder was zestien seizoenen actief voor de Catalaanse topclub; hij veroverde dit seizoen voor de negende keer de landstitel met Barça. De 34-jarige Iniesta won onder meer ook zes keer de Spaanse beker, vier keer de Champions League en drie keer de wereldbeker voor clubs.

Er bestaat al een link tussen Vissel Kobe en Barcelona. Eigenaar Hiroshi Mikitani van de Japanse club is ook de directeur van het internetbedrijf Rakuten, de hoofdsponsor van Barcelona.

Leverkusen speelt in op vertrek Leno

Hoewel een transfer van doelman Bernd Leno nog geen feit is, heeft Bayer Leverkusen een opvolger al in huis. De Duitse club nam Lukas Hradecky over van bekerwinnaar Eintracht Frankfurt. De Finse international was transfervrij en tekent in Leverkusen een contract voor twee jaar.

,,We zijn heel blij dat we onze selectie met een uitstekende doelman hebben versterkt'', meldde technisch directeur Rudi Völler. Leverkusen-manager Jonas Boldt noemt de Fin ,,een van de best meevoetballende doelmannen in de Bundesliga''. De 28-jarige Hradecky noemt zijn transfer ,,een belangrjke stap in mijn loopbaan. Bayer is een uithangbord voor de Bundesliga met zijn aantrekkelijke, aanvallende spelstijl.''

International Leno staat op het punt van club te wisselen. Onder anderen Atlético Madrid zou geïnteresseerd zijn in de Duitse international.

Rutten wil Meijers

Aaron Meijers zet zijn loopbaan mogelijk voort in Israël. De 30-jarige aanvoerder van ADO Den Haag staat in de belangstelling van Maccabi Haifa, de club van trainer Fred Rutten en technisch directeur Mo Allach. De transfervrije linksback kan voor vier jaar bijtekenen bij ADO, maar de onderhandelingen over een nieuw contract zitten muurvast.

Willem II-uitblinker naar Mexico?

Fran Sol heeft in een interview met de Spaanse sportkrant Marca toegegeven dat het Mexicaanse Cruz Azul serieuze interesse in hem heeft. De Spaanse spits van Willem II gaat woensdag met vakantie, eerst naar Kiev en dan naar Jordanië. Daarna wil hij helder hebben of de Mexicaanse competitie een goede vervolgstap is in zijn carrière.

De 26-jarige aanvaller staat bij Willem II nog een seizoen onder contract en heeft een optie voor nog een seizoen. Zonder nog contact gehad te hebben met de Tilburgse club gaat Cruz Azul ervan uit dat het ongeveer twee miljoen euro moet betalen.

In het interview met Marca zegt Sol dat hij indicaties heeft dat Cruz Azul hem een mooie aanbieding wil doen. ,,Als voetballer moet je in tien, vijftien jaar tijd je geld verdienen.'' Voor Sol spelen ook andere factoren een rol. Hij vindt Mexico een prachtig land en zou graag nog een keer samen spelen met een van zijn voetbalvrienden.

Ancelotti nieuwe trainer Napoli

Volgens Italiaanse media is het een kwestie van tijd voordat Carlo Ancelotti wordt gepresenteerd als nieuwe trainer van Napoli. De ervaren rot, die aan het begin van afgelopen seizoen op straat gezet door Bayern München, zou een contract gaan ondertekenen voor twee jaar. Hij vervangt Maurizio Sarri, die de laatste seizoenen veel indruk maakte met zijn ploeg.

PSV jaagt door op voormalig NAC-verdediger

Naast Denzel Dumfries wordt ook linksback Angeliño begeerd door PSV. De Eindhovenaren hebben inmiddels de gesprekken met Manchester City geopend om te praten over een overname van de verdediger die afgelopen seizoen op huurbasis bij NAC Breda speelde. In de winterstop moest hij tien miljoen euro kosten, maar dat is voor de clubleiding van PSV geen optie.

Bij Angeliño wordt in soortgelijke bedragen gedacht als bij Dumfries (4 tot 4,5 miljoen euro) en dus denkt PSV hooguit aan de helft van het bedrag dat 'City' eerder wilde. Angeliño zelf ziet een stap naar Eindhoven zitten en heeft een voorkeur voor PSV ten opzichte van Ajax.

Emery gaat de mist in

Foutje, bedankt. Het gonst al dagen van de geruchten rondom Unai Emery, die de nieuwe manager van Arsenal moet worden. De Spanjaard heeft nu zelf een duit in het zakje gedaan door op zijn eigen website een foto te plaatsen met de tekst 'Blij om deel uit te mogen maken van de Arsenal-familie'. Het kiekje werd even later verwijderd, maar het lijkt duidelijk: Emery gaat naar Arsenal.

Preud'homme nieuwe Standard-trainer

Belgische media kennen geen enkele twijfel meer: Michel Preud'homme keert terug bij Standard Luik. De voormalig trainer van FC Twente was al eerder actief bij Les Rouches, en zou nu een contract voor liefst vier jaar gaan ondertekenen. Hij is de opvolger van de Portugese trainer Sa Pinto, die vertrokken is. Opvallend: het contract van Preud'homme betekent dat hij drie jaar trainer is, daarna wordt hij technisch directeur en vice-voorzitter.

