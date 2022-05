Anderlecht steekt stokje voor langer verblijf Vlap bij FC Twente, Stegeman vermoedelijk assistent Van Bommel

Heldenrol Ludovit Reis wegge­poetst: Hamburger SV loopt promotie mis, Hertha BSC blijft in Bundesliga

Na de heldenrol voor Ludovit Reis in de eerste wedstrijd van de play-offs om promotie/degradatie is Hamburger SV er niet in geslaagd het promotiekarwei in eigen huis af te maken. Hertha BSC won in Hamburg met 0-2 en blijft in de Bundesliga. HSV speelt dus ook volgend seizoen op het tweede niveau in Duitsland.

23 mei