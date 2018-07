Anderson na episch gevecht tegen Isner naar finale op Wimbledon

Ronduit bizar was de voorlaatste game, waarin Anderson viel, maar toch met zijn 'zwakke' linkerhand de bal kon retourneren. Mede daardoor forceerde hij op 24-24 de cruciale break, waarna hij het vervolgens zelf uit serveerde: 26-24. De laatste set duurde al twee uur en 54 minuten. Anderson had in de kwartfinale in een lange vijfsetter al afgerekend met de Zwitserse titelverdediger Roger Federer.



Anderson speelt zondagmiddag in de finale tegen de winnaar van de tennisklassieker Novak Djokovic - Rafael Nadal, die later vanavond in Londen nog de baan opkomen. Djokovic was in 2013 één van de twee halvefinalisten die tot vandaag de langste halve finale ooit afwerkten in Londen. Hij kwam tegen Juan-Martin del Potro destijds tot 4 uur en 45 minuten. Die tijd werd vandaag ruimschoots verbroken.