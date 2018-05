Anderson pakt Players Championship in Milton Keynes

Laura Steggink tweede aanwinst Jolly Jumpers

13:54 TUBBERGEN - Na Silke Heerts keert ook Laura Steggink terug bij basketbalvereniging Jolly Jumpers. De 21-jarige Steggink speelde 10 jaar bij de Tubbergse club, voordat ze in 2016 naar eredivisionist Royal Eagles in Apeldoorn vertrok. Nu Jolly Jumpers komend seizoen ook weer in de eredivisie uitkomt, vindt Steggink het tijd om terug te keren.