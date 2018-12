Anderson voor het eerst naar derde ronde, West verslaat North

‘FC Twente haalt een nieuwe spits in de winterstop’

11:11 ENSCHEDE - Fardau Wagenaar en Leon ten Voorde bespreken alles rondom Heracles en FC Twente in de wekelijkse rubriek De Ballen Verstand. Deze week: FC Twente sluit het seizoen af met een thuisduel tegen NEC. Oosterwijk speelt in plaats van Boere. Bij Heracles is er veel te doen om de defensie. Wie spelen er zaterdag in het uitduel bij Excelsior?