Andreescu bekroont topweek met zege in Toronto na opgave Serena Williams

Zo moet Williams nog even wachten op haar 73e titel op de WTA Tour. De 37-jarige Amerikaanse staakte in de finale van het toernooi in Toronto tegen de Canadese Bianca Andreescu in de eerste set al snel de strijd. Het is nog onduidelijk wat er op de baan precies aan de hand was met Williams, die zittend op haar stoel huilend opgaf. Mogelijk had ze last van haar rug.