Andreescu wil na jaar vol blessureleed rentree maken op Australian Open

Haar laatste wedstrijd: de WTA Finals in Shenzhen, vorig jaar ,,Het gaat goed met mij. Het coronavirus wierp mij terug en ik had wat persoonlijke dingen, maar nu voel ik mij goed. Ik train hard en kijk enorm uit naar 2021", vertelde Andreescu op de Tennis Majors website.

,,Ik voel mij helemaal gezond en wilde de tijd nemen and dat heeft mij enorm geholpen", zei de US Open-winnares van 2019. Bij de Australian Open, zegt ze, is ze honderd procent fit. ,,Ik zal niet zeggen dat ik morgen al zou kunnen spelen, want ik doe het stapje voor stapje. Misschien over een paar weken. Ik wil niets overhaasten.”