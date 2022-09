Andrej Roeblev is Denis Shapovalov in bloedstollende vijfsetter de baas

Softbal: Tex Town Tigers na dubbele winst tegen Onze Gezellen steviger op kop

Tex Town Tigers kende in resultaat een prima weekend. Zelf won het thuis twee keer overtuigend van laagvlieger Onze Gezellen (9-4, 13-3), naaste belager Olympia verloor een van de twee duels tegen Roef. De voorsprong van koploper Tex Town Tigers is daardoor opgelopen tot zes punten. De eerste plek in de reguliere competitie van de hoofdklasse geeft thuisvoordeel in de Holland Series om het landskampioenschap, waarvoor de beste twee ploegen zich plaatsen.

