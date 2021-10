Andy Murray heeft zijn trouwring en schoenen terug: ‘Ze stinken nog steeds enorm’

Terugge­keer­de Clijsters (38) kan in Indian Wells wéér niet winnen: ‘De weg is hobbelig’

8:23 Het is tennisster Kim Clijsters ook in Indian Wells niet gelukt om een overwinning te boeken op de WTA Tour. De 38-jarige Belgische, bezig aan haar derde periode op de Tour, moest het in de eerste ronde afleggen tegen Katerina Siniakova uit Tsjechië: 1-6, 6-2 en 2-6. Clijsters verloor vooralsnog al haar partijen in het enkelspel sinds ze vorig jaar voor de tweede keer haar rentree maakte.