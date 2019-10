Andy Murray helemaal terug met titel in Antwerpen: ‘Nooit verwacht’

De 32-jarige Murray liet na het beslissende punt zijn tranen de vrije loop. Hij stond lang aan de kant met een slepende heupblessure en keerde in juni terug in het dubbelspel. Twee maanden later maakte hij zijn rentree in het enkelspel.



Murray zijn laatste toernooizege in het enkelspel was begin 2017 in Dubai. Na zondag staat de tennisser op 46 toernooioverwinningen.



,,Het is geweldig om terug te zijn en dan zo’n finale te spelen. Het was een geweldig gevecht”, aldus Murray, die in januari na zijn nederlaag in de eerste ronde van de Australian Open overwoog te stoppen. ,,Ik had nooit verwacht op dit niveau terug te keren. Ik ben zo blij.”