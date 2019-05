Andy Murray is voortaan Sir Andy

Murray had dat jaar Wimbledon voor de tweede keer gewonnen, in Rio de Janeiro zijn olympische titel geprolongeerd en ook de eerste plaats op de wereldranglijst bereikt. Nu, drie jaar later, ziet de wereld er heel anders uit. Vanwege chronische heupklachten is de tenniscarrière van Murray zo goed als voorbij. De 32-jarige Brit liet zich begin dit jaar opereren. Hij hoopt stiekem nog een keer te kunnen meedoen aan Wimbledon, om op het ‘heilige’ gras in Londen afscheid te nemen. De vraag is echter of dat fysiek mogelijk is.