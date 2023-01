Andy Murray stunt met zege op Matteo Berrettini na zinderend gevecht met match-tiebreak

Andy Murray heeft voor een verrassing gezorgd op de Australian Open, door de Italiaan Matteo Berrettini te verslaan. De vijfvoudig finalist was in de Rod Laver Arena in een zinderende vijfsetter van 4 uur en 49 minuten te sterk voor de nummer 13 van de plaatsingslijst: 6-3 6-3 4-6 6-7 (7) 7-6 (6). De 35-jarige Murray, momenteel de mondiale nummer 66, overleefde in de vijfde set een wedstrijdpunt.

Berrettini was bij 5-4 in de vijfde set één slag verwijderd van de overwinning. Na een vrij matige korte bal van Murray had hij de overwinning voor het grijpen, maar hij sloeg een backhand door de spanning in het net. Murray profiteerde en bracht met moeite de stand op 5-5. Hij dwong een matchtiebreak af en daarin liep hij snel uit naar 5-0. Die voorsprong gaf hij niet meer prijs. Bij 6-6 in de vijfde set wordt er een beslissende tiebreak tot de tien punten gespeeld. Bij 9-6 benutte Murray zijn eerste matchpoint met een netbal. Een return van de Schot belandde kort achter het net, waardoor hij de zege ingetogen vierde.

In de eerste twee sets was Murray de betere speler. De drievoudig grandslamkampioen bewoog als in zijn beste dagen en liet Berrettini meermaals radeloos achter na een goede passeerbal. Murray liet in de derde set breakpoints onbenut en ging iets meer fouten maken. Na het verlies van de tiebreak van de vierde set richtte hij zich echter op en kwam zijn vechtersmentaliteit naar boven. Vloekend en tierend bleef hij in de wedstrijd en nadat hij het wedstrijdpunt had overleefd, drukte hij door.

Andy Murray.

,,Ik ga dit vanavond en morgen voelen, maar ik ben erg blij en trots op mezelf”, zei Murray na afloop. ,,Ik heb hard gewerkt de afgelopen maanden om dit soort wedstrijden te spelen, in dit soort stadions. Dat heeft zich vanavond uitbetaald. Het tennis was volgens mij erg goed op het einde. Het was de eerste keer dat ik zo’n tiebreak speelde, maar het was heel anders. Bij 6-1 is de overwinning nog ver weg. Matteo bleef strijden tot het einde en toen had ik wat geluk met het net.”

Murray haalde in 2010, 2011, 2013, 2015 en 2016 de eindstrijd in Melbourne, maar hij pakte er nog nooit de titel. Berrettini was vorig jaar halvefinalist op het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

Bron: Discovery+

Andrej Roeblev liet in de openingsronde Dominic Thiem kansloos. Het werd in de John Cain Arena 6-3, 6-4, 6-2 voor de als vijfde geplaatste Rus. Door de tennisfans werd uitgekeken naar de ontmoeting tussen de 25-jarige Roeblev en de vier jaar oudere Thiem, maar tot een meeslepend duel kwam het niet. De eenzijdige wedstrijd duurde 2 uur en 10 minuten. Thiem werd in de tweede set behandeld aan een rugblessure en kon in de derde set niet meer meekomen met Roeblev, die pas zijn eerste zege van het seizoen boekte. Hij verloor eerder deze maand in Adelaide twee keer zijn openingswedstrijd.

Andrej Roeblev ontvangt de felicitaties van Dominic Thiem.

Thiem is de voormalig nummer 3 van de wereld, maar de Oostenrijker is door een polsblessure ver teruggevallen. Hij is momenteel de nummer 98 van de wereld en had een wildcard nodig om deel te nemen. Drie jaar geleden haalde hij nog de eindstrijd in Melbourne.

David Goffin trekt zich terug

Grigor Dimitrov uit Bulgarije verzekerde zich ten koste van de Rus Aslan Karatsev van een plek in de tweede ronde. Het werd 7-6 (3) 7-5 6-2 voor de nummer 27 van de plaatsingslijst. Dimitrov reikte in 2017 tot de halve eindstrijd in Melbourne, Karatsev in 2021. De Belgische tennisser David Goffin trok zich terug uit de Australian Open. De nummer 50 van de wereld is ziek geworden. ,,Helaas moet ik me terugtrekken uit de Australian Open. Ik ben vannacht ziek geworden en kan vandaag niet in actie komen. Tijd om te herstellen en me klaar te maken voor het volgende toernooi”, schreef Goffin op Instagram.

Australian Open

Bekijk onderaan het het volledige speelschema en alle uitslagen van de Australian Open bij de mannen en vrouwen.

Muguruza

Garbiñe Muguruza is in de eerste ronde van de Australian Open al uitgeschakeld door de Belgische Elise Mertens. De Spaanse tennisster verloor met 3-6, 7-6 (3), 6-1 van de nummer 26 van de plaatsingslijst. Muguruza serveerde bij een 6-5-voorsprong in de tweede set voor de overwinning. Ze sloeg echter een dubbele fout op breakpoint en moest vervolgens de tiebreak aan Mertens laten. De Belgische drukte in de derde set door tegen de aangeslagen Muguruza.

Drie jaar geleden stond Muguruza, inmiddels afgezakt naar de 73ste plek op de wereldranglijst, in de finale van de Australian Open. Ze verloor toen van de Amerikaanse Sofia Kenin, die op de openingsdag al werd uitgeschakeld door Victoria Azarenka. Zij is de laatste voormalig kampioene die nog actief is in Melbourne. Mertens haalde in 2018 de halve eindstrijd op de Australian Open en de afgelopen drie jaar reikte ze tot de vierde ronde.

In de Rod Laver Arena boekten Aryna Sabalenka uit Belarus en Caroline Garcia uit Frankrijk beiden een overtuigende zege in de openingsronde. Sabalenka was met 6-1 6-4 te sterk voor Tereza Martincova uit Tsjechië, Garcia liet de Canadese qualifier Katherine Sebov met 6-3 6-0 kansloos.

Australian Open: programma en uitslagen mannen

Australian Open: programma en uitslagen vrouwen

