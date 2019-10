Anema presenteert schaatsteam op Jaap Edenbaan

WTA Finals in gevaar voor Bertens na nederlaag in Moskou

13:45 Kiki Bertens is er niet in geslaagd de halve finale van het WTA-toernooi in Moskou te bereiken. Bertens ging onderuit tegen de Française Kristina Mladenovic: 6-4, 2-6, 6-1. Door de uitschakeling heeft Bertens plaatsing voor de WTA-finals niet meer in eigen hand.