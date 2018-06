Anice Das zoekt ouders in India: 'Dan dacht ik: zou het familie zijn?'

Goed nieuws voor Heracles: kunstgras blijft

15:07 ALMELO - Het plan om vanaf het seizoen 2020/2021 alle wedstrijden in de eredivisie op natuurgras af te werken, is van de baan. De onderhandelingen rond de zogeheten veranderagenda zijn stukgelopen, waardoor het kunstgrasveld van Heracles ook de komende jaren gewoon in het Polman Stadion kan blijven liggen.