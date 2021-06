Anna van der Breggen beste tegen de klok: op schema voor olympische tijdrit

Selectie voor Tokio: Jansen en Dekker moeten in de wachtkamer

14:46 ENSCHEDE - Ze is de aanvoerder van de landskampioen en werd onlangs gekroond tot beste speler van de eredivisie. Maar FC Twente-aanvalster Renate Jansen is niet opgenomen in de olympische selectie voor Tokio. Jansen moet genoegen nemen met een plek op de stand-bye-lijst.