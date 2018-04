Anna van der Breggen solo naar indrukwekkende zege in Vlaanderen

Door Pim Bijl en Daan Hakkenberg De 27-jarige Anna van der Breggen reed naar de overwinning volgens een voor haar beproefd recept: na een indrukwekkende solo had ze alle tijd om haar zege te vieren. En was er geen enkele twijfel wie de sterkste was. Een jaar na haar bijzondere drietrapsraket Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik steekt Van der Breggen er dus weer bovenuit in een klassieker in april.

Van der Breggen trok bovenop de Kruisberg, met nog 26 kilometer te gaan, ten aanval. Ellen van Dijk had nog geprobeerd met haar mee te gaan. En op 17 kilometer probeerde Annemiek van Vleuten het gat te overbruggen. Maar Van der Breggen was ontketend, vlug bouwde ze haar voorsprong uit tot een minuut. En haar ploeg Boels - Dolmans was zoals wel vaker dominant. In de achtervolgende groep deden Chantal Blaak, Amy Pieters en Megan Guarnier afstopwerk. Na 4 uur en 8 minuten koers kwam ze met een gebalde vuist over de lucht als de zesde Nederlandse winnares van de Ronde van Vlaanderen. Achter haar werd haar landgenote en ploeggenote Amy Pieters tweede en Annemiek van Vleuten derde.

Zo streept veelvraat Anna van der Breggen ook dit jaar weer grote koersen van haar verlanglijstje. Begin maart won ze in zware omstandigheden de Strade Bianche, nu is ze de beste in de Ronde van Vlaanderen. Olympisch kampioen was ze al, tweemaal schreef ze de Giro Rosa op haar naam, vorig jaar won ze in één week Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Eigenlijk ontbreken alleen de wereldtitel en de nationale titel op de weg nog op haar erelijst.

,,Ik voelde mij goed vandaag'', zei Van der Breggen voor de camera van de Belgische tv-zender Sporza. ,,Maar hier winnen in Vlaanderen en dan één en twee met de ploeg is heel mooi. Ik ging van ver, maar eigenlijk had ik dat punt van tevoren al in mijn hoofd. Dat laatste lange eind was verschrikkelijk, maar tegelijkertijd wist ik dat de voorsprong vrij ruim was. Je gaat tien keer dood, maar dat geeft niet.”



Het was de zesde keer dat een Nederlandse wielrenster de Vlaamse klassieker op haar naam schreef, en de eerste zege voor olympisch kampioene Van der Breggen. Eerder wonnen Ellen van Dijk (2014), Marianne Vos (2013), Annemiek van Vleuten (2011), Mirjam Melchers (2005 en 2006). De Ronde van Vlaanderen voor vrouwen staat sinds 2004 op het programma.