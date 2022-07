Anne Terpstra doet het weer: mountainbikester wint wereldbekerwedstrijd in Andorra

Terpstra bleef de Oostenrijker Mona Mitterwallner 57 seconden voor. De Zwitserse Ramona Forchini finishte op 1.34 minuut als derde. Terpstra was afgelopen vrijdag als tweede geëindigd in de zogeheten ‘shorttrack-wedstrijd’.



In 2019 schreef Terpstra geschiedenis door als eerste Nederlandse vrouw een wereldbekerwedstrijd te winnen. Dat deed ze, net als vandaag, in Andorra. Dit is haar tweede wereldbekerzege. In het wereldbekerklassement stijgt Terpstra van de vijfde naar de tweede plek.