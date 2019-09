Anne Terpstra tweede in laatste wereldbekerrace

In het eindklassement van de wereldbeker eindigde Terpstra als vierde. De eindzege ging naar de Amerikaanse Kate Courtney, die Jolanda Neff en Ferrand-Prévot voorbleef. Tauber eindigde in het klassement als zesde.



De Zwitser Lars Forster won de laatste wereldbekerwedstrijd bij de mannen (zie video onder). Hij passeerde in de slotfase wereldkampioen Nino Schurter, die zich vrijdag met de zege in de korte race al had verzekerd van de eindzege in het klassement. Hij bleef Mathieu van der Poel, die ontbrak in de VS, ruim voor.



Milan Vader eindigde in Snowshoe als 24ste op ruim twee minuten van Forster.